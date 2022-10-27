رسميًا إيلون ماسك يشتري تويتر

قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن صفقة منصة تويتر قد تمت وهو الآن يملك الشركة رسميًا، بحسب صحيفة Metro البريطانية.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

وكان رئيس تسلا و SpaceX قد زار مقر شركة تويتر هذا الأسبوع قبل الموعد النهائي لإغلاق الصفقة البالغة 44 مليار دولار التي كان من المفترض أن تكون غدًا، واليوم، كتب تغريدة لمتابعيه أكد فيها الاستحواذ.

وقال إيلون ماسك: أعزائي في تويتر، كان هناك الكثير من التكهنات حول سبب شرائي للمنصة وحول خططي بشأن الإعلانات، معظمها خاطئ، متابعًا: تم الاستحواذ على الشركة؛ لأنه من المهم لمستقبل الحضارة أن يكون هناك ساحة مدينة رقمية مشتركة، حيث يمكن مناقشة مجموعة واسعة من المعتقدات بطريقة صحية، دون اللجوء إلى العنف.

كما قام ماسك أيضًا بتغيير الجملة التعريفية عن نفسه في ملفه الشخصي وكتب Chief Twit أي رئيس تويتر.

وظهر عرض إيلون ماسك الأولي للاستحواذ على تويتر في أبريل بعد اقتراح أنه سينضم إلى مجلس إدارة الشركة، ثم تراجع لاحقًا بسبب مخاوف من وجود عدد كبير جدًا من الحسابات المزيفة على المنصة.

ومع ذلك، بعد اتخاذ الشركة إجراءات قانونيًا ضده، أُجبر على متابعة الصفقة وإلا فسيخاطر بدخول محاكمة علنية، ومن الواضح أنه فضل الخيار الأول، حيث اكتملت عملية الاستحواذ رسميًا.

إيلون ماسك وخفض العمالة

وتوظف تويتر حاليًا نحو 2500 موظف، وكانت قد ظهرت تقارير سابقة تفيد أنه في حال إتمام ماسك للصفقة فإنه سيتم خفض القوى العاملة لما يصل إلى 75% للحد من التكاليف وجعل تويتر أكثر ربحية.