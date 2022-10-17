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ضبط مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري

رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا

2022-10-17 الساعة 2:56
رصد 112 إعلانًا مخالفًا لـ98 شخصًا
المواطن - الرياض

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في إطار جهودها لتنظيم سوق الإعلانات، ومن خلال متابعتها المتواصلة لمنصات التواصل الاجتماعي، رصدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 112 إعلانًا مخالفًا لـ 98 فردًا مارسوا نشاط “تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي” دون الحصول على ترخيص “موثوق”.

التستر التجاري

كما ألغت عددًا من التراخيص التي صدرت لمواطنين مكنوا مقيمين مخالفين للأنظمة من استغلال تراخيصهم وممارسة نشاط الإعلان، وتم إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتوكد الهيئة مواصلة رصدها المستمر لمنصات التواصل الاجتماعي لمتابعة مدى التزام المعلنين الأفراد بأنظمتها ولائحتها التنفيذية حرصًا منها على حماية حقوق المستهلكين والحد من الإعلانات المضللة.

ترخيص موثوق

وطالبت الأفراد الذين يمارسون نشاط الإعلان بإصدار ترخيص موثوق، داعية المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات (920004242) أو عبر خدمة نفذ . ويمكن التحقق من المرخصين من خلال الرابط المباشر لـ “موثوق” في منصة الخدمات الإعلامية “إعلام“.

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