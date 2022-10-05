رقم تاريخي لـ الاتحاد بدوري روشن

ظهر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي.
الاتحاد يتألق دفاعيًا
وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتحاد حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.
ونجح العميد في الحفاظ على نظافة شباكه ضد الباطن في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، ولم تهتز شباكه خلال أول 5 جولات هذا الموسم، أمام كل من؛ العدالة، الاتفاق، الرائد، الخليج والنصر.
العميد يواجه الفتح
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.