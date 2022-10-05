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بعد تألقه دفاعيًا

رقم تاريخي لـ الاتحاد بدوري روشن

2022-10-05 الساعة 7:11
رقم تاريخي لـ الاتحاد بدوري روشن
المواطن - مروة نبيل

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ظهر الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز على الصعيد الدفاعي ضمن منافسات دوري روشن السعودي الموسم الرياضي الحالي.

الاتحاد يتألق دفاعيًا

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتحاد حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين.
الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad
ونجح العميد في الحفاظ على نظافة شباكه ضد الباطن في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، ولم تهتز شباكه خلال أول 5 جولات هذا الموسم، أمام كل من؛ العدالة، الاتفاق، الرائد، الخليج والنصر.
النصر والاتحاد
جانب من الكلاسيكو – المصدر spl

العميد يواجه الفتح

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”. وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.
الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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