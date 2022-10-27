روسيا تطالب أوكرانيا بعدم استخدام القنبلة القذرة

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حذرت الخارجية الروسية من حدوث أول مواجهة نووية في القرن إذا ما استخدمت أوكرانيا القنبلة القذرة.
وقالت الخارجية الروسية إن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يريد أن يبدأ المواجهة النووية في العالم، وحثت الدول للضغط على كييف لعدم اللجوء إلى هذا السلاح النووي.
وكانت وسائل إعلام روسية نوهت في وقت سابق إلى أن نظام كييف يعمل على تفكيك القنبلة القذرة التي تعتبر قنبلة نووية لكنها منخفضة القدرة التدميرية مقارنة بالقنابل الذرية.
وفي وقت سابق نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مصادر موثوقة بدول مختلفة القول إن هذا الاستفزاز، الذي يخطط لتنفيذه داخل أراضي أوكرانيا، يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني وبالتالي شن حملة قوية على روسيا في العالم بغية تقويض الثقة بموسكو.
وتابعت الوكالة: تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة الواقع في مدينة جولتيه فودي بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع “قنبلة قذرة”، ووصل العمل على المشروع إلى مرحلته النهائية، حسب المصادر.