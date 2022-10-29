زلزال خطير بوسط بيرو

وقع زلزال بقوة 5.3 درجة بالقرب من ساحل وسط بيرو، أمس الجمعة، حسبما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

بعمق 5 كيلومترات

ووقع الزلزال على عمق خمسة كيلومترات.

كان المركز قد قدر في وقت سابق قوة الزلزال عند 5.8 درجة.