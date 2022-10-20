زيوت المطاعم والربح بأقل جودة

طرح عدد من المواطنين سؤالًا حول الزيوت المستخدمة في المطاعم وهل هي صالحة للاستخدام؟

غير صالحة للاستخدام

وتفاعل مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي حول هذا السؤال، فبعضهم قال: إن الأمر مرهون بالمراقبة والمتابعة، لكن معظم المطاعم بنسبة 80% منهم تلجأ للتوفير، وهدفها الربح بأقل جودة مواد الطهي.

ورأى مواطنون آخرون أنها غير صالحة للاستخدام إلا إذا كانت جديدة من المصدر نفسه، أما المستخدمة في القلي فليست صحية.

هدفها الربح فقط

وطالب عدد آخر بتفعيل دور المفتشين والبلديات في أوقات تحضير الأطعمة والإشراف على النظافة وطريقة التحضير والمواد المستخدمة من زيوت وبهارات وخضار وجميع ما يستخدم قبل الطهي وفتح المطعم والحضور لهم بأوقات مفاجأة تكشف العديد من المخالفات والتلاعب.

وقال فريق ثالث: الغريب أن أغلبنا للأسف ما يفكر بهذه الأمور (نوعية اللحم المستخدم، نوعية الخبز المقدم، جودة الزيت من عدمها) وأجد بأن المطاعم اللي يهمها سمعتها وتخاف ربنا، تنظر لهذه الأمور، أما غيرها ينظر للكسب فقط.

مثلها مثل محلات الكبدة

وتساءل البعض: هل هناك رقابة على هذه المطاعم، مثلها مثل محلات الكبدة لا تعرف مصدر الكبدة ويقال: إنها طازجة ويكثرون البهارات حتى لا تعرف الطعم المفترض مراجعة فواتير مشتريات المحلات والتأكد من استعمال الجودة.