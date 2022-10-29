سالم الحبشي أهمل الضغط فتمكنت منه الأمراض

تحدث المواطن سالم الحبشي عن رحلة الصبر والإرادة مع المرض وكيف استطاع تحمل معاناته مع الإصابة بمرض الفشل الكلوي والتي بدأت منذ إهماله في متابعة ارتفاع ضغط الدم.

#من_السعودية | سالم الحبشي.. بقوة الصبر والإرادة استطاع تحمل معاناته مع الفشل الكلوي. #قناة_السعودية pic.twitter.com/yXpFF6NUEk — قناة السعودية (@saudiatv) October 29, 2022

إهمال صحي

قال سالم الحبشي في حديثه إلى قناة السعودية إن بداية إصابته بمرض الفشل الكلوي كان ارتفاع ضغط الدم وقت أن كان وزنه يصل إلى 158 كيلوجرام.

وأضاف الحبشي قائلًا إن إهماله في متابعة ارتفاع ضغط الدم تسبب له في مشاكل صحية كبيرة انتهت بالفشل الكلوي، وأن إهماله في صحته رغم نصائح أكثر من صيدلي بضرورة متابعة الأطباء لم تفلح في إقناعه.

3 جلسات

يداوم الشاب سالم الحبشي على متابعة عيادات غسيل الكلى لـ3 مرات أسبوعيًا، ويحضر جلسات الغسيل بثبات وصبر، ناصحًا بعدم الإهمال في الصحة كونها تاجًا على رؤوس الأصحاء.

اتجه رجال أعمال إلى إنشاء مراكز طبية متخصصة تحت إشراف وزارة الصحة للتخفيف من الضغط على المراكز الحكومية.