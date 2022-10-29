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أصيب بمرض الفشل الكلوي

سالم الحبشي أهمل الضغط فتمكنت منه الأمراض

2022-10-29 الساعة 2:38
سالم الحبشي أهمل الضغط فتمكنت منه الأمراض
المواطن – الرياض

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تحدث المواطن سالم الحبشي عن رحلة الصبر والإرادة مع المرض وكيف استطاع تحمل معاناته مع الإصابة بمرض الفشل الكلوي والتي بدأت منذ إهماله في متابعة ارتفاع ضغط الدم.

إهمال صحي

قال سالم الحبشي في حديثه إلى قناة السعودية إن بداية إصابته بمرض الفشل الكلوي كان ارتفاع ضغط الدم وقت أن كان وزنه يصل إلى 158 كيلوجرام.

وأضاف الحبشي قائلًا إن إهماله في متابعة ارتفاع ضغط الدم تسبب له في مشاكل صحية كبيرة انتهت بالفشل الكلوي، وأن إهماله في صحته رغم نصائح أكثر من صيدلي بضرورة متابعة الأطباء لم تفلح في إقناعه.

3 جلسات

يداوم الشاب سالم الحبشي على متابعة عيادات غسيل الكلى لـ3 مرات أسبوعيًا، ويحضر جلسات الغسيل بثبات وصبر، ناصحًا بعدم الإهمال في الصحة كونها تاجًا على رؤوس الأصحاء.

اتجه رجال أعمال إلى إنشاء مراكز طبية متخصصة تحت إشراف وزارة الصحة للتخفيف من الضغط على المراكز الحكومية.

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