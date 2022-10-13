سباق جري طريف بين كبار سن

مقطع اليوم:



سباق بين كِبار في السن في تبوك 😂♥️ pic.twitter.com/rcmBmC1eC4 — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 12, 2022

سباق طريف

روح شبابية

وثق مقطع فيديو طريف، سباق جري بين مجموعة من كبار السن في منطقة تبوك.وأظهر مقطع الفيديو المتداول، تحضيرات المجموعة المشاركة بالسباق وانطلاقهم في الجري بروح مرحة طريفة مليئة بالحياة.وأشاد عدد من المغردين بالروح المرحة الشبابية لهؤلاء الرجال، داعين لهم بالعافية والصحة، فقال أحد المغردين: “الله يعطيهم العافية هؤلاء هم الخير والبركة”، ولفتت مغردة: “لو بتسابق معهم بيسبقوني”. وأضافت أخرى: “أكثر واحد متحمس سبقوه كلهم”، وأشار مغرد آخر: “الروح شباب ماشاء الله”.