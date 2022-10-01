سبب بقاء السمنة رغم الامتناع عن السكريات

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، 3 أسباب لعدم انخفاض الوزن رغم عدم تناول الأغذية التي تسبّب السمنة. وطرح “الخضيري”، سؤالًا عبر حسابه على موقع “تويتر” قال فيه: “لماذا لا ينخفض وزني رغم أنني لا أتناول الأغذية التي تسبّب السمنة كالسكريات والمعجنات؟ ثم عدّد 3 أسباب. وأجاب الخضيري موضحًا: “من الأسباب: الكميات، أنت تتناول أكلًا صحيًا لكن كميته عالية فيسبّب سمنة، وقد تكون فيه إضافات غير صحية”. وتابع: “أنه لا يوجد لديك توازن، والتوازن هو أن تأخذ كميات معتدلة ومتوازنة: خضار وفاكهة ومن كل شيء كمية قليلة”. الكولاجين ومن ناحية أخرى، كان الخضير أكد أن الكولاجين لا يفيد الجسم إلا كغذاء يهضمه الجسم. وكتب الخضيري عبر حسابه بتويتر:”لا يخدعوك مسوقو الكولاجين لأنه لن يفيد الجسم إلا كغذاء يهضمه الجسم لتستفيد”. وأضاف:”تناول الأغذية الغنية بالكولاجين لتستفيد منه وبصورة فعالة وكذلك الطبيعي ليصل للأعضاء التي تستفيد منه (البرتقال والبيض ومعظم الورقيات وبعض البقوليات والفاصوليا والباميا …والأغذية الغنية بالكولاجين كثيرة)”.

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