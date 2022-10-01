سبب بقاء السمنة رغم الامتناع عن السكريات

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، 3 أسباب لعدم انخفاض الوزن رغم عدم تناول الأغذية التي تسبّب السمنة.
وطرح “الخضيري”، سؤالًا عبر حسابه على موقع “تويتر” قال فيه: “لماذا لا ينخفض وزني رغم أنني لا أتناول الأغذية التي تسبّب السمنة كالسكريات والمعجنات؟ ثم عدّد 3 أسباب.
وأجاب الخضيري موضحًا: “من الأسباب: الكميات، أنت تتناول أكلًا صحيًا لكن كميته عالية فيسبّب سمنة، وقد تكون فيه إضافات غير صحية”.
وتابع: “أنه لا يوجد لديك توازن، والتوازن هو أن تأخذ كميات معتدلة ومتوازنة: خضار وفاكهة ومن كل شيء كمية قليلة”.
الكولاجين
ومن ناحية أخرى، كان الخضير أكد أن الكولاجين لا يفيد الجسم إلا كغذاء يهضمه الجسم.
وكتب الخضيري عبر حسابه بتويتر:”لا يخدعوك مسوقو الكولاجين لأنه لن يفيد الجسم إلا كغذاء يهضمه الجسم لتستفيد”.
وأضاف:”تناول الأغذية الغنية بالكولاجين لتستفيد منه وبصورة فعالة وكذلك الطبيعي ليصل للأعضاء التي تستفيد منه (البرتقال والبيض ومعظم الورقيات وبعض البقوليات والفاصوليا والباميا …والأغذية الغنية بالكولاجين كثيرة)”.