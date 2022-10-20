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أقل تقدير للقضايا الأسرية

سبب غريب لعدم الثقة بالمحاميات

2022-10-20 الساعة 8:14
سبب غريب لعدم الثقة بالمحاميات
المواطن - الرياض

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شهدت تجربة المرأة في مجال المحاماة تطورًا ملحوظًا، بعد منح تراخيص للعديد من المحاميات، وارتفع عدد المحاميات عام 2017 بنسبة ١١٣%، وخلال الثلاث سنوات ارتفع إلى 240%، كما سهلت وزارة العدل مهام عملها، ومنحتها العديد من الحقوق.

ما عندنا الثقة بالمحامية

ورغم كل هذه التسهيلات التي مُنحت لهن، إلا أن المحامية تقع حاليًّا بين مطرقة التدريب وسندان التوظيف، وهناك العديد من المطالب في أروقة المحاكم لتمكين المحاميات من المرافعات والحقوق.

وقال المستشار القانوني، الدكتور عمر الجهني، عبر برنامج سيدتي الذي يذاع عبر قناة روتانا خليجية: “إلى الآن ما عندنا الثقة في المحامية، مهما كان ستكون المحامية على أقل تقدير للقضايا الأسرية”.

وضرب المستشار الجهني أمثلة على عدم الثقة بالمحاميات وقال: “إحداهن رفعت قضية طلاق وتزوجت موكلها ورفعت عليها زوجة الموكل قضية تخبيب”.

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