سجين يسرق 11 مليون دولار أثناء سجنه! 

تمكن سجين في إحدى عصابات جورجيا من سرقة 11 مليون دولار أثناء قضائه 14 عامًا بتهمة السطو المسلح في سجن شديد الحراسة، وذلك من خلال انتحاله شخصية ملياردير بينما كان محتجزًا.
وأفادت صحيفة Atlanta Journal-Constitution أن آرثر لي كوفيلد جونيور، 31 عامًا، انتحل هوية شخص ثري يعمل بمجال الأفلام وثروته 1.5 مليار دولار، ثم تمكن من جمع 11 مليون دولار واشترى منهم عقارًا بقيمة 4.4 مليون دولار في أتلانتا.
كما ابتاع أيضًا 6106 عملات وسبائك ذهبية، وتمكن من استئجار فريق أمن خاص لنقل الذهب عبر طائرة خاصة به إلى أتلانتا في 13 يونيو 2020.
أرقى عملية سطو
وتمكن آرثر كوفيلد من انتحال هوية شخصية تُدعى سيدني كيميل والتي وصفها بأنها مسؤولة عن أفلام مثل Crazy Rich Asians وMoneyball، وذلك من داخل سجن جورجيا بمساعدة الهواتف المحمولة المهربة.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، يُعتقد أن المخطط يرقى إلى واحدة من أكبر عمليات السطو التي تم تنفيذها من داخل سجن أمريكي.
وتمكنت شخصية الملياردير من إقناع العملاء بفتح حساب جارٍ في شركته الوهمية، ومن هنا، قال المدعون الفدراليون إنه سرق 2.25 مليون دولار على سبيل المثال من حساب يخص نيكول فيرتهايم، زوجة الملياردير هيربرت فيرتهايم، حيث لم يكن الحساب الجاري سوى حسابه الشخصي.
وكان كوفيلد قادرًا على صنع حسابات متعددة لهوية سيدني كيميل باستخدام هاتف خلوي مهرب إليه من خلال ابنته إيليا بينيت، 27 عامًا، كما ساعدته على إصدار رخصة قيادة وفاتورة مرافق مزيفين.
ويواجه كلاهما تهمًا بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي وغسيل الأموال.