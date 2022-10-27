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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز 20%

2022-10-27 الساعة 3:18
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري يقفز 20%
المواطن - سعد البحيري

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صعد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل غير مسبوق في بداية التعاملات اليوم الخميس مدفوعًا بقرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وكان الريال السعودي مستقرًا عند مستوى 5 جنيهات لكن بعد القرار الأخير صعد سعر صرف الريال بنسبة 20% ليسجل أكثر من 6 جنيهات في التعاملات الرسمية.

وسجل الريال 6.0773 جنيهات للشراء مقابل 6.1078 جنيهات للبيع بحسب البيانات الرسمية على موقع البنك الأهلي المصري قبل نهاية تعاملات الخميس بساعات.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكثر من 22 جنيهًا للشراء وللبيع. ويعتبر ذلك أعلى مستوى له على الإطلاق منذ قرار تحرير الصرف فى 2016، وقرار تحرير السعر في مارس الماضي.

ارتفاع سعر الذهب

وعلى الفور ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2% أي ما يعادل 200 نقطة أساس.

وشهدت أسواق الذهب ارتفاعًا يقارب 200 جنيه في بعض الفئات حيث سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 1,219 جنيه مقابل 1,057 جنيه يوم أمس. بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1,117 جنيه مقابل 924.57 جنيهًا يوم أمس.

قرارات البنك المركزي

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة.

وأشار البنك المركزي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات في سوق الصرف بهدف ضمان السيولة حيث قرر العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

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