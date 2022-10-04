سعر المانجو الملكية بجازان لا يُقارن بالخارج

فيديو | المزارع عمر محمد: "المانجو الملكية" في دول الخارج تقدم لطبقة معينة بسبب غلائها.. بينما في جازان والمجاردة لا يتجاوز سعرها 150ريالا للكرتون الواحد#الراصد pic.twitter.com/5OYjKHmMBe — الراصد (@alraasd) October 4, 2022

المانجو الملكية:

التصدير:

أكد المزارع عمر محمد أن “المانجو الملكية أو “البشيري” تباع في دول الخارج وتقدم لطبقة معينة بسبب غلائها.ولفت محمد، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، إلى أن المانجو الملكية تباع في جازان والمجاردة ولا يتجاوز سعرها 150 ريالًا للكرتون الواحد الفاخر منها.وتابع المزارع أنه لو تم فتح مجال التصدير لهذا النوع من المانجو سيكون هناك فوائد كبيرة ومربحة جدًّا.