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لا تتجاوز 150 ريالًا للكرتون

سعر المانجو الملكية بجازان لا يُقارن بالخارج

2022-10-04 الساعة 9:26
سعر المانجو الملكية بجازان لا يُقارن بالخارج
المواطن - الرياض

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أكد المزارع عمر محمد أن “المانجو الملكية أو “البشيري” تباع في دول الخارج وتقدم لطبقة معينة بسبب غلائها.

المانجو الملكية: 

ولفت محمد، خلال تصريحات إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، إلى أن المانجو الملكية تباع في جازان والمجاردة ولا يتجاوز سعرها 150 ريالًا للكرتون الواحد الفاخر منها.

التصدير: 

وتابع المزارع أنه لو تم فتح مجال التصدير لهذا النوع من المانجو سيكون هناك فوائد كبيرة ومربحة جدًّا.  
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