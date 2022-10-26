سفير سنغافورة: من المذهل العيش بالمملكة

أعرب سفير سنغافورة لدى المملكة ونج تشاو مينج، عن استمتاعه الشديد بالذهاب لمزارع ومخيمات أصدقائه السعوديين.

#الدبلوماسي | سفير سنغافورة لدى المملكة: استمتع كثيرًا عند ذهابي لمزارع ومخيمات أصدقائي السعوديين. #قناة_السعودية pic.twitter.com/wAGlrJ7dgV — قناة السعودية (@saudiatv) October 26, 2022

اصطحاب العائلة

وقال تشاو مينج في مقطع فيديو نشرته قناة “السعودية”: “أتمنى أن تقوم عائلتي كلها، زوجتي وأبنائي الأربعة بزيارتي في المملكة وذلك بعد رفع قيود الجائحة وفتح الحدود”.

وأضاف أن هناك العديد من الأماكن التي يود أن يصطحبهم لزيارتها بالمملكة، مثل الصحاري والمناطق الساحلية الجميلة والجبال.

قضاء الوقت مع الأصدقاء

وأشار: “في الوقت الحالي، أمضي وقتي مع أصدقائي بالمملكة، وهم أصدقاء سعوديين وغير سعوديين، حيث دائمًا ما نجتمع سواء في منزل أحدنا أو في المقاهي والمطاعم بالسعودية”، لافتًا إلى أنهم يشغلونه ويملؤون وقته بكل سرور.

ولفت سفير سنغافورة “بالتحديد، استمتع كثيرًا عند دعوة أصدقائي السعوديين إلى مزارعهم ومخيماتهم في الصحراء”.

العيش بالمملكة

وتابع: “من الرائع دائمًا زيارة تلك الأماكن خارج المدينة وأن أحظى بالفرصة لقضاء الوقت في الصحراء وصمتها، والاستيقاظ على شروق الشمس هناك”.

وأكد: “من المذهل حقًا العيش في المملكة”، داعيًا إلى ضرورة الحصول على أصدقاء سعوديين جيدين حيث يدلون أصحابهم على المناطق داخل المملكة.