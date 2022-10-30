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في الدوري الإسباني

سقوط فالنسيا ضد برشلونة بهدف

2022-10-30 الساعة 12:40
سقوط فالنسيا ضد برشلونة بهدف
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة فالنسيا ضد برشلونة، مساء السبت، بفوز برشلونة بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

فالنسيا ضد برشلونة

الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، قاتل برشلونة ليُسجل هدف الفوز عبر نجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الـ93 بعد خطأ قاتل في دفاعات فريق فالنسيا.

وبعد الفوز في مباراة فالنسيا ضد برشلونة أصبح رصيد برشلونة، 31 نقطة في صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

ويُعاني برشلونة حاليًّا على المستوى الأوروبي بعد توديع دوري أبطال أوروبا، والانتقال لـ الدوري الأوروبي بعد الخسارة من نادي بايرن ميونخ الألماني مساء الأربعاء الماضي بنتيجة 3/ 0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

فالنسيا ضد برشلونة

برشلونة ضد البايرن

وبدأ البايرن، المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب السنغالي ساديو ماني بالدقيقة العاشرة بعد انفراد تام بمرمى الحارس الألماني مارك تير شتيجن.

وواصل بايرن ميونخ ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الثاني عبر الكاميروني تشوبو موتينج بالدقيقة الـ32 بعد تمريرة متقنة من اللاعب الألماني جنابري.

فالنسيا ضد برشلونة

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتفوق بايرن ميونخ بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، لم ينجح برشلونة في العودة في المباراة، في ظل تماسك دفاعي قوي من لاعبي نادي بايرن ميونخ.

وسجل الفرنسي بينجامين بافارد الهدف الثالث لـ بايرن ميونخ في مباراة برشلونة ضد البايرن بالدقيقة الـ91 بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي برشلونة.

فالنسيا ضد برشلونة

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