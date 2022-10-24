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يعاني شللاً في إحدى يديه

سلمان رشدي يفقد النظر بإحدى عينيه

2022-10-24 الساعة 9:14
سلمان رشدي يفقد النظر بإحدى عينيه
المواطن - متابعة

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فقد الكاتب البريطاني المثير للجدل، سلمان رشدي، الذي تعرّض في أغسطس لاعتداء في الولايات المتحدة، النظر في إحدى عينيه وشلّت يده كما تعرّض لإصابات أخرى، وفق ما أشار وكيل أعماله في تصريح لصحيفة “إل بايس” الإسبانية.

وأوضح أندري وايلي في مقابلة أجرتها معه لـ”إل بايس” ونشرت في نهاية الأسبوع أن سلمان رشدي “فقد النظر في إحدى عينيه.. وتعرّض لثلاث إصابات خطرة في الرقبة، ويعاني أيضاً شللاً في إحدى يديه، لأن أعصاب ذراعه قطعت. وتعرّض لنحو 15 إصابة في الصدر والجذع”.

إصابات عميقة جداً

وتابع وكيل أعمال سلمان رشدي “كانت إصاباته عميقة جداً .. لكنه سيعيش”، كاشفاً للمرة الأولى منذ أسابيع عدة تفاصيل عن صحة الأديب، من دون أن يوضح ما إذا لا يزال في المستشفى.

وفي 12 أغسطس الماضي كان سلمان رشدي يتهيّأ للمشاركة في ندوة في شمال ولاية نيويورك الأميركية (شمال شرقي الولايات المتحدة) عندما اقتحم أحدهم المنصة، ووجّه إليه طعنات عدة خصوصا في العنق والبطن.

وعلى الأثر تم نقل رشدي بالمروحية إلى المستشفى حيث تم وصله لفترة قصيرة بجهاز التنفس الاصطناعي قبل أن تتحسن حاله.

محاكمة في مايفيل

وأوقف على الفور المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على مؤلف رواية “آيات شيطانية”.

والموقوف أمريكي من أصول لبنانية يدعى، هادي مطر، ويبلغ 24 عاما، وقد دفع أمام محكمة في مايفيل بولاية نيويورك ببراءته في محاكمة عقدت أولى جلساتها في منتصف أغسطس.

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