سييرا يسعى لتصحيح أخطاء الوحدة

نجحت إدارة نادي الوحدة في التعاقد مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

تدريب الوحدة

وأعلنت إدارة نادي الوحدة بالأمس عن إنهاء تعاقدها مع البوسني برونو أكرابوفيتش بالتراضي، مع تقديم الشكر له ولجهازه المعاون، وكشفت بعد ذلك عن تعاقدها رسميًا مع سييرا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، من الفوز في مواجهتين، والتعادل مرة، وخسر 5 مباريات.

سييرا يسعى للتألق

ويُعد الوحدة ثالث فريقه يقوده سييرا في الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرتين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 وفي 2019، بجانب الموسم موسم 2021/ 2022.

ويملك المدرب التشيلي مسيرة مميزة مع الاتحاد، حيث قاده لاستعادة توازنه، ونجح في تحقيق بطولتين معه، حيث توج بلقب كأس ولي العهد في 2016/ 2017، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2017/ 2018.

ولعب سييرا، دورًا بارزًا في تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الموسم الماضي، حيث تعاقد معه بعد تراجع النتائج مع زوران مانولوفيتش، ليحقق انتفاضة معه، ويُنهي دوري المحترفين في المركز السادس.

ويسعى المدرب التشيلي لاستغلال فترة التوقف الحالية، والعمل على تصحيح أخطاء اللاعبين، وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، أملًا في الظهور بشكل أفضل وتحسن النتائج مع عودة دوري روشن السعودي يوم 15 ديسمبر.