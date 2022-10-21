Icon

موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد البداية المتذبذبة بالدوري

سييرا يسعى لتصحيح أخطاء الوحدة

2022-10-21 الساعة 12:24
سييرا يسعى لتصحيح أخطاء الوحدة
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

نجحت إدارة نادي الوحدة في التعاقد مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد.

تدريب الوحدة

وأعلنت إدارة نادي الوحدة بالأمس عن إنهاء تعاقدها مع البوسني برونو أكرابوفيتش بالتراضي، مع تقديم الشكر له ولجهازه المعاون، وكشفت بعد ذلك عن تعاقدها رسميًا مع سييرا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، من الفوز في مواجهتين، والتعادل مرة، وخسر 5 مباريات.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

سييرا يسعى للتألق

ويُعد الوحدة ثالث فريقه يقوده سييرا في الملاعب السعودية، حيث سبق ودرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرتين خلال الفترة من 2016 حتى 2018 وفي 2019، بجانب الموسم موسم 2021/ 2022.

ويملك المدرب التشيلي مسيرة مميزة مع الاتحاد، حيث قاده لاستعادة توازنه، ونجح في تحقيق بطولتين معه، حيث توج بلقب كأس ولي العهد في 2016/ 2017، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2017/ 2018.

سييرا
المدرب التشيلي – المصدر spl

ولعب سييرا، دورًا بارزًا في تحسن أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الموسم الماضي، حيث تعاقد معه بعد تراجع النتائج مع زوران مانولوفيتش، ليحقق انتفاضة معه، ويُنهي دوري المحترفين في المركز السادس.

ويسعى المدرب التشيلي لاستغلال فترة التوقف الحالية، والعمل على تصحيح أخطاء اللاعبين، وتجهيزهم فنيًا وبدنيًا بشكل مميز، أملًا في الظهور بشكل أفضل وتحسن النتائج مع عودة دوري روشن السعودي يوم 15 ديسمبر.

خوسيه لويس سييرا
المدرب التشيلي
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه