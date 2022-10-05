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شاهين بـ166 ألف ريال في مزاد الصقور

2022-10-05 الساعة 1:46
شاهين بـ166 ألف ريال في مزاد الصقور
المواطن - واس

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أقيمت اليوم أولى ليالي النسخة الثالثة لمزاد نادي الصقور السعودي، والذي أعلن عن انطلاقته في الأول من أكتوبر، ويستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض.

فرخ شاهين: 

وشهدت الليلة الأولى للمزاد عرض فرخ شاهين للطاروح مهدلي عياش مجيري، والذي طرح في وادي بيض، وبدأت المزايدة عليه بـ60 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 166 ألف ريال. وأكد المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي وليد الطويل أن المزاد أثبت في نسختيه الأولى والثانية نجاحه من خلال بيع 197 صقراً لقاء أكثر من 18 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لم تكن لتتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم الدعم والرعاية الذي يجده هذا الإرث من المشرف العام على نادي الصقور السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة النادي. شاهين بـ166 ألف ريال في مزاد الصقور - المواطن

مزايا عديدة: 

وعدَّد الطويل المزايا التي يقوم بها نادي الصقور السعودي للطواريح، حيث يقدم النادي العديد من المزايا لهم من خلال فرقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالك الصقر (الطاروح) في كل منطقة، وتفحص الطير، في حين يتكفل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، و يجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم. وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع، وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
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