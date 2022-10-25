شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

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تسابق مواطنون في الإشادة باختيار الطالب السعودي بندر بن طلال المحمدي من قبل جامعة كانساس الأمريكية ليكون أحد قضاة مجلس الاستئناف القضائي المكون من 3 قضاة اثنان منهم أعضاء هيئة تدريس وطالب دراسات عليا بالجامعة.
وفي تعليقات لمواطنين عبر تويتر رصدتها “المواطن“: أشاد مواطن بقدرات طلاب السعودية المبتعثين في الخارج والدارسين في الداخل قائلًا إن شباب المملكة هم مرادف الذكاء والاجتهاد والفخر الدراسي.
وأضاف آخر: شبابنا وبناتنا، كلهم فيهم الخير والبركة.
أشادت مواطن بما حققته فتيات وسيدات السعودية من نجاحات قائلة: يجب ألا ننسى إنجاز غادة المطيري.