شباب السعودية فخر العالم والمحمدي مثالًا

تسابق مواطنون في الإشادة باختيار الطالب السعودي بندر بن طلال المحمدي من قبل جامعة كانساس الأمريكية ليكون أحد قضاة مجلس الاستئناف القضائي المكون من 3 قضاة اثنان منهم أعضاء هيئة تدريس وطالب دراسات عليا بالجامعة.

شباب السعودية

وفي تعليقات لمواطنين عبر تويتر رصدتها “المواطن“: أشاد مواطن بقدرات طلاب السعودية المبتعثين في الخارج والدارسين في الداخل قائلًا إن شباب المملكة هم مرادف الذكاء والاجتهاد والفخر الدراسي.

وأضاف آخر: شبابنا وبناتنا، كلهم فيهم الخير والبركة.

غادة المطيري

أشادت مواطن بما حققته فتيات وسيدات السعودية من نجاحات قائلة: يجب ألا ننسى إنجاز غادة المطيري.