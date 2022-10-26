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عاد لتدريبات فريقه الجماعية

شفاء نجم بوروسيا دورتموند من السرطان

2022-10-26 الساعة 7:25
شفاء نجم بوروسيا دورتموند من السرطان
المواطن - محمد سمعه

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كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن عودة نجمه الإيفواري سيباستيان هالر للتدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بالنادي الألماني بعد شفائه من السرطان.

وكان هالر غاب عن تدريبات دورتموند لمدة 3 أشهر بسبب العلاج من المرض، ليعود من جديد لتدريبات الفريق الألماني.

بوروسيا دورتموند

يذكر أن هالر صاحب الـ28 عامًا كان انضم لـ دورتموند لمدة 4 أعوام قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ويلعب هالر مع منتخب كوت ديفوار منذ عام 2020 بعد أن مثل المنتخب الفرنسي في الفئات السنية المختلفة، كما شارك مع المنتخب الإيفواري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت في الكاميرون.

سيباستيان هالر - لاعب بوروسيا دورتموند
هالر

يذكر أن نادي دورتموند كان تعادل بالأمس مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدون أهداف، ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

 

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