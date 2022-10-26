شفاء نجم بوروسيا دورتموند من السرطان

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن عودة نجمه الإيفواري سيباستيان هالر للتدريبات الجماعية للفريق الكروي الأول بالنادي الألماني بعد شفائه من السرطان.

وكان هالر غاب عن تدريبات دورتموند لمدة 3 أشهر بسبب العلاج من المرض، ليعود من جديد لتدريبات الفريق الألماني.

بوروسيا دورتموند

يذكر أن هالر صاحب الـ28 عامًا كان انضم لـ دورتموند لمدة 4 أعوام قادمًا من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

ويلعب هالر مع منتخب كوت ديفوار منذ عام 2020 بعد أن مثل المنتخب الفرنسي في الفئات السنية المختلفة، كما شارك مع المنتخب الإيفواري ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 التي أُقيمت في الكاميرون.

يذكر أن نادي دورتموند كان تعادل بالأمس مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدون أهداف، ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي.