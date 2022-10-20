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في عيد زواجها الرابع

شيماء سيف تحتفل

2022-10-20 الساعة 6:17
شيماء سيف تحتفل
المواطن - متابعة

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ردت الفنانة المصرية شيماء سيف على شائعة طلاقها من زوجها المنتج محمد كارتر، بمقطع فيديو راقص بمناسبة عيد زواجهما.

وبثت شيماء عبر حسابها في انستقرام مقطع فيديو لها مع زوجها كارتر وعلق عليه بالقول:” كل عيد جواز وانت حبيبى وربنا يحفظك ليا ” لتنهال عليها التهاني والتبريكات.

تهاني وتبريكات

في البداية قال الإعلامي رامي رضوان :” كل سنة وانتم طيبين ولبعض مساندين وداعمين ومع بعض مبسوطين ومتهنيين يا رب” فيما علقت الشيف مي يعقوبي بالقول:” كل سنة و انتو طيبين و مع بعض مبسوطين يا حلوين” فيما اكتفى الفنان محمود عبدالمغني بالتعليق بعدد من القلوب الحمراء. وقالت غادة التلي:” ربنا يخليكم لبعض”.

شيماء سيف

يذكر أن شيماء سيف هي ممثلة مصرية من مواليد 7 أغسطس 1987، وهي خريجة كلية التجارة، بدأت العمل الفني عام 2010 خلال برنامج الكاميرا الخفية شيكروباص وقدمت الأدوار الكوميدية واشتهرت بمشاركتها بتقديم موسمين ببرنامج نفسنة بجانب الممثلات انتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة بعامي 2015 / 2016 وقدمت مع مطلع عام 2017 برنامج ثلاثة بواحد.

في عام 2018 تزوجت من المنتج محمد كارتر، ومؤخرًا ترددت شائعات بشأن انفصالهما إلا أنها التزمت الصمت في حينه ولم تنفي الشائعات أو تؤكدها.

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