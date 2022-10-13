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انتفاضة الشعب تتواصل

صدامات عنيفة بين الأمن الإيراني والمتظاهرين

2022-10-13 الساعة 1:02
صدامات عنيفة بين الأمن الإيراني والمتظاهرين
المواطن - متابعة

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شهدت عدة مدن إيرانية، مساء أمس الأربعاء، صدامات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، بحسب ما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل.

دعوة للاحتجاجات:

تأتي الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقها شباب أحياء طهران وعمال صناعة النفط بتنظيم تجمعات وإضرابات حاشدة على مستوى البلاد، أمس. وأصدرت جماعة “شباب أحياء طهران” دعوة للتجمع من وقت الظهيرة وحتى الفجر في جميع الساحات والشوارع الرئيسية. ولا تزال المناطق الكردية في مقدمة الحراك احتجاجًا على مقتل مهسا أميني الفتاة الكردية البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها من قبل دورية “شرطة الأخلاق” في طهران.

عقوبات رادعة:

تزامنت الاحتجاجات مع موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مساء أمس على معاقبة المسؤولين الإيرانيين الضالعين في قمع التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
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