صدامات عنيفة بين الأمن الإيراني والمتظاهرين

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إشتباكات بين المحتجين و الباسيج في حي #ستارخان بالعاصمة الايرانية #طهران #OpIran #Mahsa_Amini #MahsaAmini #IranProtests2022 #Iran #مظاهرات_إیران #مهسا_امینی #HadisNajafi #اعتراضات_سراسرى pic.twitter.com/tV296Pl877— Rami Algertani (@algertani_rami) October 12, 2022
الان في مدينة #اراك الايرانية المتظاهرون يحرقون لافتات فيها صورة خامنئي #احتجاجات_إيران #mahsaamini_مهسا_امینی pic.twitter.com/MEw23yZA27— خاتم الشمري 🇸🇦 (@khatimalshammar) October 12, 2022