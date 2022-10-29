صدمة لجماهير النصر قبل مواجهة ألميريا

يبدو أن نادي النصر لن يواجه فريق ألميريا الإسباني وديًّا في ملعب مرسول بارك بالرياض في شهر ديسمبر المقبل.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا، كان أعلن عن مواجهة فريقه ألميريا لنادي النصر في التاسع من ديسمبر المقبل.

وقال الإعلامي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: إن الفريق العاصمي لن يواجه ألميريا في ملعب مرسول بارك.

مرسول بارك

وسوف تُقام المباراة بين النصر وألميريا، لكن لم يتم تحديد اسم الملعب حتى الآن، كذلك نشر حساب ملعب مرسول بارك في “تويتر” الفعاليات والمباريات التي سوف يستضيفها ولم يكن من خلالها أي مباراة لـ أصفر الرياض خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وكان ألميريا واجه نادي الهلال وديًّا في السابع من أغسطس الماضي في إنجلترا، وفاز الهلال آنذاك بهدفين مقابل هدف.

وتأتي مواجهة ألميريا لأصفر الرياض بعد تغريدة كان تركي آل الشيخ كتبها عقب مواجهة الهلال وأعرب فيها عن رغبته بمواجهة نادي النصر في أي وقت ولكن بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر.