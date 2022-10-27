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بعد ارتفاع سعر الدولار

صعود سعر الذهب اليوم في مصر

2022-10-27 الساعة 3:05
صعود سعر الذهب اليوم في مصر
المواطن - سعد البحيري

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ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بشكل كبير بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري. وجاءت هذه الزيادة المفاجئة بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنسبة 2% أي ما يعادل 200 نقطة أساس.

سعر الذهب اليوم في مصر

وشهدت أسواق الذهب ارتفاعًا يقارب 200 جنيه في بعض الفئات حيث سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 1,219 جنيه مقابل 1,057 جنيه يوم أمس. بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1,117 جنيه مقابل 924.57 جنيهًا يوم أمس.

وبالنسبة لسعر أوقية الذهب في مصر اليوم فقد وصلت إلى 37,901 جنيهًا فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 8,531 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك المصرية بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وتحرير سعر الصرف.

وسجل الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكثر من 22 جنيهًا للشراء وللبيع. ويعتبر ذلك أعلى مستوى له على الإطلاق منذ قرار تحرير الصرف فى 2016، وقرار تحرير السعر في مارس الماضي.

وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة.

وأشار البنك المركزي إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات في سوق الصرف بهدف ضمان السيولة حيث قرر العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

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