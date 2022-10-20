صقران بـ 124 ألف ريال بمزاد الصقور

شهد مزاد نادي الصقور السعودي في ليلته الثالثة عشرة بيع صقرين بقيمة 124 ألف ريال؛ ليصل إجمالي المبيعات إلى مليونين و460 ألف ريال.

تفاصيل البيع

وانطلق المزاد بالصقر الأول “شاهين فرخ” طرح الدبدبة للطواريح عبدالعزيز مبارك الزعبي وحامد طيب العنزي وحماد هادي القحطاني وعايض بندر الشاهين، وتم بيعه بمبلغ 46 ألف ريال.

بعدها جاءت المنافسة على الصقر الثاني “شاهين فرخ” طرح (عمق – عسير) للطاروح حمد عبده الهلالي، وتم بيعه بمبلغ 78 ألف ريال.

جهاز تتبع الصقور

عقب المزاد، أجُري سحب على جهاز تتبع للصقور، وتأتي هذه الجائزة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي لدعم وتشجيع الصقارين والطواريح.

مزايا للطواريح

ويقدم نادي الصقور السعودي العديد من المزايا للطواريح من خلال فرقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبل فرق النادي مالكَ الصقر (الطاروح) في كل منطقة، في حين يتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع. وكان النادي قد أعلن عن أرقام التواصل مع فرق المزاد في المناطق من خلال حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.