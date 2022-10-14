صنع كأس العالم بالبرونز والنحاس والذهب

مع قرب انطلاق مباريات كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر المقبل،وثقت مشاهد من داخل مصنع جي دي أي بيرتوني الإيطالي الواقع في بلدة باديرنو دوغنانو في شمال إيطاليا لقطات خلال صنع نسخة جديدة من كأس العالم لكرة القدم والذي يصنع كل 4 سنوات بالتنسيق مع فيفا. طريقة صنع كأس العالم ويصنع كأس العالم بمواصفات معينة، إذ يصنع من البرونز والنحاس، ثم يتم طلاؤه بالذهب عيار 18 قيراطًا، ويبلغ وزن الكأس المقلد نحو 6 كيلوجرامات ويبلغ ارتفاعه حوالي 37 سنتيمترًا، ويُشار إلى أن النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا قام بتصميم الكأس الأصلية عام 1971، التي تتكون من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمئة. وتحتفظ الفيفا بالكأس الثمينة في متحف “عالم كرة القدم” بزيوريخ في سويسرا. وقال سالفاتور إنيتي، مدير الانتاج: “النسخة المقلدة دقيقة جدًا بالرغم من قدم نظام المعالجة، أنه مصنوع يدويا ومصدر للهيبة والفخر.” وأكد بأنه أمر محزن أن إيطاليا لن تشارك في بطولة كأس العالم للمرة الثانية ولكن هناك مسابقات أخرى مقبلة”، إذ من المقرر أن تغيب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم 2022 بعد فشلها بالتأهل إلى البطولة.