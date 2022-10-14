Icon

السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
يصنع كل 4 سنوات

صنع كأس العالم بالبرونز والنحاس والذهب

2022-10-14 الساعة 3:37
صنع كأس العالم بالبرونز والنحاس والذهب
المواطن-متابعة

مواضيع ذات علاقة

مع قرب انطلاق مباريات كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر المقبل،وثقت مشاهد من داخل مصنع جي دي أي بيرتوني الإيطالي الواقع في بلدة باديرنو دوغنانو في شمال إيطاليا لقطات خلال صنع نسخة جديدة من كأس العالم لكرة القدم والذي يصنع كل 4 سنوات بالتنسيق مع فيفا.

طريقة صنع كأس العالم

ويصنع كأس العالم بمواصفات معينة، إذ يصنع من البرونز والنحاس، ثم يتم طلاؤه بالذهب عيار 18 قيراطًا، ويبلغ وزن الكأس المقلد نحو 6 كيلوجرامات ويبلغ ارتفاعه حوالي 37 سنتيمترًا، ويُشار إلى أن النحات الإيطالي سيلفيو غازانيغا قام بتصميم الكأس الأصلية عام 1971، التي تتكون من الذهب الخالص بنسبة 75 بالمئة. وتحتفظ الفيفا بالكأس الثمينة في متحف “عالم كرة القدم” بزيوريخ في سويسرا. وقال سالفاتور إنيتي، مدير الانتاج: “النسخة المقلدة دقيقة جدًا بالرغم من قدم نظام المعالجة، أنه مصنوع يدويا ومصدر للهيبة والفخر.” وأكد بأنه أمر محزن أن إيطاليا لن تشارك في بطولة كأس العالم للمرة الثانية ولكن هناك مسابقات أخرى مقبلة”، إذ من المقرر أن تغيب إيطاليا عن نهائيات كأس العالم 2022 بعد فشلها بالتأهل إلى البطولة.  
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام
مشاهير

مي العيدان تطلب الدعاء لـ حسن البلام

مشاهير
برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم

السعودية اليوم
ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك
أخبار أمنية

ضبط عدد من المتسولين بـ تبوك

أخبار أمنية
الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الطائي
الرياضة

الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الطائي

الرياضة
قرار أوبك+ يقلص طموحات الديمقراطيين الانتخابية
تقارير

قرار أوبك+ يقلص طموحات الديمقراطيين الانتخابية

تقارير
تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد التسجيل
السعودية اليوم

تقنية البنات بسراة عبيدة تعلن مواعيد التسجيل

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تخسر 252.20 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تخسر 252.20 نقطة

السوق
علي البليهي سادس المصابين في الهلال
الرياضة

علي البليهي سادس المصابين في الهلال

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه