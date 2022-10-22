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دون المستوى المتوقع

ضاحية الميار بجدة خدمات قليلة وسرقة للبنى التحتية

2022-10-22 الساعة 3:29
ضاحية الميار بجدة خدمات قليلة وسرقة للبنى التحتية
المواطن - عبدالرحمن دياب

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لازالت العديد من المشروعات السكنية تعاني من الإهمال والتأخير في تسليم الوحدات للمستفدين، وسط تجاهل غير مبرر لشكاوى مواطنين دفعوا الثمن من جهد وعرق لسنوات حتى يتسنى لهم تملك تلك الوحدات.

ورصدت “المواطن” العديد من الشكاوى بشأن مشاريع برنامج سكني في ضاحية الميار بجدة، مؤكدين أنها دون المستوى المتوقع بسبب التأخير في التسليم وتذمر الملاك من التقليل في الموصفات المعلن عنها للمشاريع وللوحدات السكنية.

سرقة أغطية:

كما شكوا من سرقة أغطية الصرف الصحي في الضاحية من قبل مجهولي الهوية، وفي مخطط الاجاويد ١ هناك بعض أغطية صرف صحي أو تصريف مياه الأمطار تم سرقتها سابقًا، آملين من الجهات المعنية إيجاد حلول بحيث لايمكن فتح تلك الاغطية إلا بمفتاح من قبل المختصين.

حلول سريعة:

وشدد مواطنون على ضرورة وجود حلول سريعة وعاجلة وافتتاح المشاريع المتعثرة في أحياء ضاحية الميار والأحياء المجاورة لها بسبب وجود الكثافه السكانية غير المسبوقة والقابلة للازدياد بعد تسليم مشاريع الضاحية.

وأكدوا أن المدارس قليلة جدًا والخدمات ليست على المستوى المطلوب، والأهالي بحاجة إلى زيادة في عدد المدارس البنات والبنين.

وقال أحد المستفيدين إن المصداقية ضعيفة في المشروع ويجب على المسؤولين في سكني زيارة المشروع ويرى على أرض الواقع خدمات الإسكان وعمل المطور العقاري ومقاولي الباطن.

 

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