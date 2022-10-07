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منهم مواطنة تتسول أمام أحد الجوامع

ضبط عدد من المتسولين بـ حائل

2022-10-07 الساعة 10:32
ضبط عدد من المتسولين بـ حائل
المواطن-الرياض

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تواصل الجهات الأمنية جهودها، في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسولين، ففي منطقة حائل تم رصد وضبط  عدد من المتسولين يمارسون التسول بطرق مختلفة. ورصدت الجهات الأمنية مواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع في حائل، كما رصدت مواطنين قاما بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، في حين تم رصد مواطن ثالث يقوم بالتسول أمام أحد الصرافات الآلية.

التحذير من التسول

وسبق أن جدد الأمن العام التحذير من التسول، مشيرًا إلى أن الأموال التي يحصل عليها المتسولون قد تذهب إلى قنوات مجهولة. كما أكد أن عمليات التسول تدار من قبل عصابات منظمة من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، داعيًا إلى الإبلاغ الفوري عن المتسولين.

الإبلاغ عن المتسولين

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.  
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