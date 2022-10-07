ضبط عدد من المتسولين بـ حائل

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ورصدت الجهات الأمنية مواطنة تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع في حائل، كما رصدت مواطنين قاما بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة، في حين تم رصد مواطن ثالث يقوم بالتسول أمام أحد الصرافات الآلية.
📹 | ضبط عدد من المتسولين بمنطقة حائل.#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/7D3KV92SNy— الأمن العام (@security_gov) October 6, 2022