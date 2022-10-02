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ضبط مواطن نقل 9 يمنيين مخالفين بجازان

2022-10-02 الساعة 3:40
ضبط مواطن نقل 9 يمنيين مخالفين بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات إدارة المجاهدين بمحافظة الدرب في منطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

عقوبة مخالفة الأنظمة

وأكد المتحدث الإعلامي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

جريمة كبيرة

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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