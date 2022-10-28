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مقتل شخص

طعن في مركز تجاري بميلانو

2022-10-28 الساعة 12:04
طعن في مركز تجاري بميلانو
المواطن - متابعة

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شهدت مدينة ميلانو الإيطالية حادث طعن جديد، إذ قتل شخص بالسكين في مركز تسوق، وفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية.

من جانب آخر، قُتلت امرأة وأصيبت أخرى، جراء عملية طعن في مدينة نيوهام شرقي العاصمة البريطانية لندن.

مقتل امرأتين

وقالت شرطة العاصمة، إن الضباط عثروا على امرأتين بعد إصابتهما بطعنات صباح الأحد.

وأوضحت سكاي نيوز، أنه قتل إحدى المرأتين في الخمسينيات من عمرها بمكان الحادث، بينما نُقلت الأخرى في الثلاثينيات من عمرها إلى المستشفى.

وقالت رئيسة المفتشين ليزا باركر، أعلم أن الناس في نيوهام وخاصة في منطقة ستراتفورد سيصابون بالصدمة والقلق من هذا الحادث المأساوي، أشاركهم قلقهم ويمكنني أن أؤكد لهم أن المحققين المتخصصين يعملون بخطى سريعة لتحديد واعتقال المسؤول.

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