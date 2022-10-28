طعن في مركز تجاري بميلانو

مستشارة السياحة: السعودية تمتلك كل مقومات النجاح الدبلوماسية كلمة محظورة في السياسة الأمريكية مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد تطبيق المرحلة الثالثة لإصدار الجواز السعودي الإلكتروني عبر أبشر 3 مدن الأعلى حرارة اليوم بـ36 مئوية يوم مميز بـ الراتب وويك إند محللون لـ”المواطن”: مبادرة الاستثمار شهادة نجاح الرؤية المجلس العالمي للسياحة: طموح السعودية لا مثيل له ولي العهد يعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية رئيس JP Morgan: أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية حادث طعن جديد، إذ قتل شخص بالسكين في مركز تسوق، وفقًا لشبكة سكاي نيوز عربية.
من جانب آخر، قُتلت امرأة وأصيبت أخرى، جراء عملية طعن في مدينة نيوهام شرقي العاصمة البريطانية لندن.
وقالت شرطة العاصمة، إن الضباط عثروا على امرأتين بعد إصابتهما بطعنات صباح الأحد.
وأوضحت سكاي نيوز، أنه قتل إحدى المرأتين في الخمسينيات من عمرها بمكان الحادث، بينما نُقلت الأخرى في الثلاثينيات من عمرها إلى المستشفى.
وقالت رئيسة المفتشين ليزا باركر، أعلم أن الناس في نيوهام وخاصة في منطقة ستراتفورد سيصابون بالصدمة والقلق من هذا الحادث المأساوي، أشاركهم قلقهم ويمكنني أن أؤكد لهم أن المحققين المتخصصين يعملون بخطى سريعة لتحديد واعتقال المسؤول.