طفلة تونسية تهاجر إلى إيطاليا دون والديها

في واقعة غريبة، وصلت طفلة تونسية ذات 4 سنوات بمفردها، دون أسرتها، إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، على متن قارب مكتظ بالمهاجرين في رحلة غير شرعية استمرت لعدة ساعات، في حادثة أثارت ضجّة في تونس وخلّفت الكثير من التساؤلات.

تفاصيل الواقعة

وعليها، أوقفت السلطات التونسية الأبوين للتحقيق معهما، بعدما أرسلا طفلتهما ذات الـ4 سنوات وحيدة إلى إيطاليا في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قارب هجرة غير شرعية.

ووفقًا للمعلومات الأوليّة، كان من المفترض أن تشارك كل العائلة المتكوّنة من الأب والأم وابن يبلغ من العمر 7 سنوات فضلًا عن الطفلة في رحلة الهجرة، بينما سلّم الأب الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه في العبور إلى القارب، غير أنّه انطلق قبل وصولهم وأبحر بالطفلة وحيدةً.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي أن الأبحاث كشفت أنّ والد الطفلة سلمّها لأحد منظمي رحلات الهجرة السرّية لإرسالها لإيطاليا بمقابل مالي يبلغ 24 ألف دينار تونسي (نحو 7.5 ألف دولار) وعاد إلى منزله، حتّى يتمكّن في ما بعد باللحاق بها برفقة والدتها.

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عن استيائهم الشديد، من هذه الواقعة، حيث ألقى بعضهم ألقى باللوم على العائلة بتعريض حياة ابنتها إلى الخطر، بينما أرجع البعض ذلك إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد والتي أجبرتهم على المخاطرة بحياتهم في رحلة مجهولة للبحث عن حياة أفضل.