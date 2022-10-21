Icon

موسم الدرعية يلفت أنظار العالم Icon وزير الصحة يوجه بتقديم أفضل الخدمات لأهالي القصيم Icon تكليف عبدالله الجالي أمينًا لمنطقة عسير Icon الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في رحلة غير شرعية

طفلة تونسية تهاجر إلى إيطاليا دون والديها

2022-10-21 الساعة 10:36
طفلة تونسية تهاجر إلى إيطاليا دون والديها
المواطن-متابعة

مواضيع ذات علاقة

في واقعة غريبة، وصلت طفلة تونسية ذات 4 سنوات بمفردها، دون أسرتها، إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، على متن قارب مكتظ بالمهاجرين في رحلة غير شرعية استمرت لعدة ساعات، في حادثة أثارت ضجّة في تونس وخلّفت الكثير من التساؤلات.

تفاصيل الواقعة

وعليها، أوقفت السلطات التونسية الأبوين للتحقيق معهما، بعدما أرسلا طفلتهما ذات الـ4 سنوات وحيدة إلى إيطاليا في رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قارب هجرة غير شرعية.

ووفقًا للمعلومات الأوليّة، كان من المفترض أن تشارك كل العائلة المتكوّنة من الأب والأم وابن يبلغ من العمر 7 سنوات فضلًا عن الطفلة في رحلة الهجرة، بينما سلّم الأب الطفلة لأحد المهربين على متن القارب وعاد ليساعد زوجته وابنه في العبور إلى القارب، غير أنّه انطلق قبل وصولهم وأبحر بالطفلة وحيدةً.

بدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي أن الأبحاث كشفت أنّ والد الطفلة سلمّها لأحد منظمي رحلات الهجرة السرّية لإرسالها لإيطاليا بمقابل مالي يبلغ 24 ألف دينار تونسي (نحو 7.5 ألف دولار) وعاد إلى منزله، حتّى يتمكّن في ما بعد باللحاق بها برفقة والدتها.

وأعرب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تونس عن استيائهم الشديد، من هذه الواقعة، حيث ألقى بعضهم ألقى باللوم على العائلة بتعريض حياة ابنتها إلى الخطر، بينما أرجع البعض ذلك إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد والتي أجبرتهم على المخاطرة بحياتهم في رحلة مجهولة للبحث عن حياة أفضل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه