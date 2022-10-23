عبوة مشبوهة تثير الذعر في كندا

قررت السلطات الكندية تعليق العمل في مطار بيلي بيشوب في تورنتو، بعد أن قالت الشرطة إنه تم العثور على طرد مشبوه بمحطة العبارات، وتم اعتقال شخصين على خلفية الحادث.

وأوضحت الشرطة أنه ورد بلاغ قبل الساعة 4 مساء بالتوقيت المحلي، إلى محطة العبارات في البر الرئيسي بمطار بيلي بيشوب للتحقيق في طرد مشبوه.

إخلاء عدد من المباني

وتم إخلاء مبنيين سكنيين بالقرب من محطة العبارات، وجرى إخلاء مبنى ثالث جزئياً، وجرى إغلاق عدد من الطرق في المنطقة.

وقالت شرطة تورنتو في تغريدة: “نتعامل مع عبوة ناسفة محتملة”، موضحة أن الشرطة نفذت عملية تفجير محكومة للطرد، المنطقة الآن آمنة، يمكن للمقيمين العودة إلى ديارهم، الطرق مفتوحة الآن، شكرا لكم على صبركم.

تحويل رحلات جوية

وأوضح المطار أن مدرجه مغلق وتم تحويل رحلتين تابعتين لشركة طيران كندا إلى هاميلتون في أونتاريو.

ونقلت وسائل إعلام عن الركاب الذين تقطعت بهم السبل داخل المبنى لعدة ساعات قولهم إنه تم إجلاؤهم بواسطة سيارات الأجرة المائية.