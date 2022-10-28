عمالة مخالفة تمارس البيع العشوائي في أحياء جدة

عادت بعض العمالة السائبة وغير النظامية من جديد، للواجهة مرة أخرى في الأحياء المطورة، بعد أن تم إزالة 32 حيًا في جدة كان يغلب عليها طابع المشهد غير الحضري الفاقد لمبدأ جودة الحياة والتي تسعى الدولة لتطويرها حتى تواكب التطلعات.

فيديو | بعد إعادة تنظيم أحياء جدة.. عمالة مخالفة تمارس البيع العشوائي و تنتشر في البسطات غير النظامية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/kssKV32Mve — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 28, 2022

فقد يبدو دون قصد أن عين الرقيب باتت غائبة عن هذه المشكلة، ولربما لم تجد لها الحل لإنهائها حتى لا تتفاقم، لتتشكل العشوائية والبسطات والأسواق غير المنظمة في هذه الأحياء ناهيك عن العمالة المخالفة التي قد تشكل خطرًا في هيكلة المكان.

جهود رقابية:

بدروه، قال محمد البقمي المتحدث الرسمي لأمانة جدة: إن أمانة محافظة جدة تواصل جهودها الرقابية في نطاق 16 بلدية فرعية ومن ضمن هذه الأعمال مكافحة الباعة الجائلين مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم خلال الثلاثة أشهر الماضية مصادرة وإتلاف 60 عربة وبسطة ومصادرة 50 طنًّا من المواد المعروضة للبيع العشوائي.

الحل:

وأشار إلى أن القضاء أو الحد من تواجد البائعة الجائلين يكمن في تضافر الجهود من جميع الجهات، وتكثيف الحملات الرقابية إلى جانب الامتناع عن الشراء من البسطات المخالفة التي قد تعرض سلامة السكان للخطر.