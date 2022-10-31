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دفعته للتغيب عن اجتماع الموسيقيين

عمر كمال يزرع لحية!

2022-10-31 الساعة 5:36
عمر كمال يزرع لحية!
المواطن - متابعة

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أثار مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال، جدلًا واسعًا، وذلك نشر صور تكشف عن خضوعه لعملية زراعة لحية.

صدمة وانتقادات

وواجه عمر كمال موجة من الانتقادات من قبل جمهوره، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما نُشرت له صور تُظهر خضوعه لعملية تجميل في وجهه.

وظهر كمال في الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بلحية للمرة الأولى، ما شكل صدمة لجمهوره.

شخصية الأسطورة

وشبهه البعض بالفنان تامر حسني، فيما وصفه آخرون بأنه متقمص شخصية الفنان المصري محمد رمضان في مسلسل “الأسطورة” الذي عُرض عام 2016، فقال أحد المغردين: “عمر رفاعي الدسوقي كمال”.

وكان عمر كمال قد تغيب في وقت سابق، عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية المصرية، لبحث أوضاع مطربي المهرجانات، وأعلن خضوعه لجراحة أدت لتورم وجهه.

تورم الوجه

وكشف عقب ذلك سر غيابه عن المؤتمر، قائلًا في منشور على صفحته بـ”فيسبوك” “عملت عملية جراحية في ضروسي وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم “مصطفى كامل” مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي، مؤكدًا أنه اعتذر عن تواجده، فيما تفهم أعضاء النقابة الأزمة التي مرت به.

وبعدها، أكد الإعلامي المصري أحمد عبدالعزيز في برنامج “الوسط الفني” على قناة “الحدث” أن عمر كمال لم يستطع حضور اجتماع النقابة، لقيامه بزرع لحية وهو الأمر الذي دفعه للتغيب.

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