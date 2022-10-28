عنوان غريب لمذكرات الأمير هاري

قبل أيام من طرح كتاب مذكرات الأمير هاري، المقرر نشره في أوائل عام 2023، كشفت دار “بنجوين راندوم” للنشر، عن عنوان غريب ومثير للجدل إذ يحمل اسم سبير أي الاحتياطي.

قالت دار النشر إن الكتاب المزمع نشره في 10 يناير من العام القادم، سيكون “مليئًا بالبصيرة والإشراق واستبطان الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس عن السلطان الأبدي للحب على الحزن”، وفقًا لما ذكرت سكاي نيوز عربية.

الشقيق الأصغر

يشير العنوان إلى موقع الأمير هاري باعتباره الشقيق الأصغر للأمير وليام الذي أصبح وريثًا للعرش البريطاني منذ أن أصبح والدهما تشارلز ملكًا الشهر الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وقبل أن ينجب وليام وزوجته كيت أطفالهما الثلاثة، كان هاري هو التالي لشقيقه في ترتيب وراثة العرش ومن هنا جاءت عبارة “الاحتياطي للوريث”.

الغلاف

بحسب الدار، الغلاف سيكون عبارة عن صورة لهاري ينظر مباشرة إلى الكاميرا بالإضافة إلى اسمه وعنوان المذكرات.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميجان عن واجباتهما الملكية في أوائل عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة.

وأصاب الزوجان النظام الملكي البريطاني بصدمات شديدة في مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري حين اتهمت ميغان عضوًا لم تفصح عن اسمه في العائلة المالكة بأنه أثار مخاوف بشأن اللون الداكن المحتمل لابنهما، وقالت إن حياتها كعضو من الأسرة المالكة جعلتها تقف على حافة الانتحار.

15 لغة

وتحدث هاري أيضًا عن سلوكه “طريقًا مختلفًا” عن شقيقه، على الرغم من ظهوره هو وزوجته مع وليام وكيت بعد وفاة الملكة إليزابيث الشهر الماضي.

والكتاب سيظهر منشورًا في 15 لغة منها الإسبانية والفرنسية والصينية، والنسخ الإنجليزية ستتوافر في بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا.

32 دولارًا

وقالت دار النشر إن سعره سيبلغ 28 جنيهًا استرلينيًا (32.43 دولارًا) في بريطانيا وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.