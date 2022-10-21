عوالق ترابية بالمحافظات الشرقية لمكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، الجمعة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة مكة المكرمة.

رياح وأتربة

وتضمنت الحالة رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات المويه والخرمة، وتربة، ورنية.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.