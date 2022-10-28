غيابات مؤثرة بمباراة الأهلي والزمالك

تشهد مباراة الأهلي والزمالك اليوم، العديد من الغيابات في صفوف الفريقين لأسباب مختلفة، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما في كأس السوبر المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد هزاع بن زايد، حيث يلعب الفريق الأبيض كأس السوبر المصري بصفته بطلًا للدوري والكأس، فيما يخوض المارد الأحمر اللقاء باعتباره وصيفًا.

ومن المتوقع أن يدفع المدربان البرتغالي فيريرا والسويسري مارسيل كولر بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في الظهور بشكل مميز وهز الشباك مبكرًا، ويمكن الاطلاع على التشكيل المتوقع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

غيابات مؤثرة

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجمه المالي أليو ديانج، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وهو غياب مؤثر للغاية، نظرًا لمشاركته بشكل أساسي وتألقه اللافت، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

كما يغيب عدد من لاعبيه عن مباراة الأهلي والزمالك اليوم لخروجهم من حسابات كولر، ومنهم؛ رامي ربيعة، محمد محمود، زياد طارق، رأفت خليل ومصطفى سعد، وعمار حمدي المصاب، بجانب محمود عبدالمنعم كهربا الموقوف.

ويغيب عن صفوف الفريق الأبيض في مباراة الأهلي والزمالك كل من؛ محمود حمدي الونش الذي تعرض لإصابة في الركبة وقد يغيب لـ6 أشهر، ونبيل عماد دونجا المنضم حديثًا لصفوفه بسبب الإصابة، والسنغالي إبراهيما نداي.