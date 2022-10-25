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هجمات الحوثي تهديد للتجارة الدولية

فرنسا: هجوم الضبة انتهاك صارخ للقانون الدولي

2022-10-25 الساعة 2:15
فرنسا: هجوم الضبة انتهاك صارخ للقانون الدولي
المواطن - متابعة

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أدانت فرنسا الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت.

وأعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان أمس الاثنين، أن الهجوم يعد تهديدًا غير مقبول للتجارة البحرية الدولية وحرية الملاحة، ويشكل هذا النوع من الاعتداءات انتهاكًا خطيرًا وصارخًا للقانون الدولي.

جهود المملكة

طالبت فرنسا، عبر بيانها، الحوثيين بتحمل المسؤولية ووقف التصعيد، واستنكرت عدم إحراز تقدم في إبرام هدنة جديدة في اليمن وأن مسؤوليتها تقع مباشرة على عاتق الحوثيين.

البيان أشاد بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة والحل السياسي والجهود التي تبذلها المملكة وعُمان ودول المنطقة في هذا الاتجاه، وجددت فرنسا تمسكها بالسلام والوحدة في اليمن فضلًا عن الاستقرار والأمن الإقليميين.

جدير بالذكر أن الهجوم على ميناء ضبة النفطي استخدمت فيه ميليشيا الحوثي العسكرية طائرتين مسيرتين.

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