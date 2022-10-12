فعالية لـ المودة في مركز الأرصاد

أقامت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة فعالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية 2022م، في مقر المركز الوطني للأرصاد، وذلك ضمن برامج التوعية التي يقدمها المركز لمنسوبيه. ونفذت الجمعية برنامجًا يتضمن محاضرة تفاعلية مع الجمهور بعنوان “الصحة النفسية والرفاهية”، وذلك تماشيًا مع شعار منظمة الصحة العالمية للعام 2022م، وقد تمكن الجمهور خلال المحاضرة من تطبيق مقياس جودة الحياة للتعرف على مدى جودة حياتهم وطرق تعزيزها سواء في بيئة العمل او في علاقاته الأسرية، ومقياس فحص مستوى الضغوط وكيفية مواجهتها والتعامل معها كما قامت الجمعية بتقديم الاستشارات الأسرية بالمقابلة لمنسوبي المركز من قبل أخصائي متخصص في تقديم الاستشارات في مجالات القضايا الأسرية. جودة الحياة: وأوضح المدير العام لجمعية المودة، محمد آل رضي، أن الجمعية تحرص على تفعيل الأيام العالمية التي تلامس الأسرة وأفرادها لتعزز من جودة الحياة من خلال التوعية بأهميتها ومدى تأثير مضمونها على كل فرد داخل الأسرة، وبالتوازي مع ذلك تستهدف الجمعية بتفعيل الأيام العالمية مع جهات خارجية لتصل لأكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة ونشر الوعي. كما أوضح آل رضي أن الجمعية استهدفت في عام 2022م المشاركة في 25 يومًا عالميًّا ضمن خطتها التوعوية، شاركت الجمعية من خلالها مختلف أنواع المواد التوعوية. ومن أبرز الأيام التي شاركت الجمعية في تفعيلها لهذا العام اليوم الدولي للأسرة حيث قامت الجمعية بحملة توعوية استهدفت فيها تعزيز مكانة الوالدين وبلغت نسبة إجمالي مشاهدات الحملة أكثر من 1,900,000 مشاهدة. الصحة النفسية: وأشار إلى أن شعار اليوم العالمي لهذا العام يعزز من أهمية الصحة النفسية كجزء من مفهوم الرفاهية، حيث إن لها تأثيرًا مباشرًا على جودة الحياة والشعور بالرضا عن النفس، ويشير مفهوم الصحة النفسية كرفاهية بشكل واسع إلى أن الرفاهية النفسية لا تعني غياب المشاكل أو المعوقات، ولكن التمتع بصحة نفسية جيدة رغم وجودها والتعامل معها كجزء من الحياة اليومية، ومما يشير إلى أن الفرد يتمتع برفاهية نفسية هي مجموعة السلوكيات والانفعالات التي يمتلكها ويقوم بها فوجود علاقات اجتماعية جيدة والقيام بالأنشطة المفضلة وتحقيق الأهداف وانخفاض مستوى المشاعر السلبية جميعها دلالات على أن الفرد يتمتع بجودة حياة عالية تجعله يعيش بشكل إيجابي ينعكس على جودة علاقاته الأسرية والمجتمع. وأضح آل رضي أن تعزيز الصحة النفسية هو من أهم المرتكزات التي تعمل عليها الجمعية من خلال تقديم خدمة الإرشاد والدعم النفسي للأسر عبر مبادرة اطمئن. ولتمكين الوصول إلى الخدمة تقوم الجمعية باستقبال الاستشارات عبر الهاتف والموقع الإلكتروني، كما تقوم باستقبال الحالات بالمقابلة من قبل أخصائيين وممارسين مرخصين ومتخصصين في مجالات القضايا الأسرية التربوية والنفسية والزوجية والأسرية، وأفاد آل رضي أنه قد استفاد من خدمات الإرشاد الأسري منذ بداية العام 2022م 11,331 مستفيدًا ومستفيدة.