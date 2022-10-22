فوهة التنور تغادر قائمة الأشد حراً بالعالم

كشف الدكتور عبدالله المسند، خبير الطقس وأستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، عن مغادرة شمال شرقي المملكة قائمة المدن الـ15 الأشد حراً في العالم.

مغادرة فوهة التنور

وقال المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” “منطقة فوهة التنور العالمي (جنوبي العراق، وجنوب غربي إيران، والكويت، وشمال شرقي السعودية) تغادر قائمة المدن الـ15 الأشد حراً في العالم”.

وأضاف أن هذه المنطقة لن تعود إلا في شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه أطلق عليها اسم “فوهة التنور العالمي”، نظرًا لأنها الأشد حراً بالعالم في فصل الصيف).

أستراليا تتصدر

وكشفت قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية، تصدر أستراليا القائمة بـ14 منطقة.