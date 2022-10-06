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يعمل كمضاد للأكسدة

فيتامين K علاج فعال لموت الخلايا

2022-10-06 الساعة 7:07
فيتامين K علاج فعال لموت الخلايا
المواطن - متابعة

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كشفت دراسة حديثة أن فيتامين K يمكن أن يكون عاملًا فعالًا جديدًا في علاج موت الخلايا.

مضاد للأكسدة

وذكرت مجلة “ناتشر”، إلى أن مجموعة باحثين من ألمانيا واليابان وكندا اكتشفوا وظيفة غير معروفة سابقًا لفيتامين К، الذي يلعب دورًا مهمًا في تخثر الدم. واكتشف الباحثون أن فيتامين K الذي له أشكال مختلفة، يعمل كمضاد للأكسدة، ويمكنه بفعالية إبطاء ما يسمى بموت الخلايا الحديدي أو الاستماتة الحديدية. وتعد الاستماتة الحديدية، هي أحد أنواع موت الخلية المبرمج، الذي يلعب فيه الحديد الخلوي الدور الرئيسي. ويشارك في عمليات الأكسدة التي تساهم في تلف أغشية الخلايا. ويربط الخبراء خلال السنوات الأخيرة الاستماتة الحديدية بمجموعة من الأمراض المختلفة من مرض ألزهايمر وإلى تلف الأعضاء الحاد.

علاج الاستماتة الحديدية

وتؤكد نتائج هذه الدراسة، الفرضية القائلة بأن فيتامين К يمكن أن يصبح وسيلة جديدة لعلاج الأمراض المرتبطة بالاستماتة الحديدية. ويوجد فيتامين К1 في الأطعمة النباتية مثل اللفت والسبانخ والأفوكادو. أما فيتامين К2 فموجود في الأطعمة الحيوانية المصدر، حيث يوجد بنسبة عالية في كبد البقر والدجاج. ويأمل فريق البحث أن تساعد هذه النتائج على ابتكار استراتيجيات جديدة لعلاج الأمراض المرتبطة بالاستماتة الحديدية.
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