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في معسكر الإمارات التحضيري

قرار رينارد بعد التعادل مع هندوراس

2022-10-31 الساعة 5:30
قرار رينارد بعد التعادل مع هندوراس
المواطن - محمد سمعه

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اتخذ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أولى قراراته بعد التعادل مع منتخب هندوراس وديًا أمس الأحد.

وعند استئناف الأخضر لتدريباته اليوم، قرر المدرب الفرنسي الاكتفاء بحصة استشفائية في مقر معسكر الفريق، بجانب منحه لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر.

ويواصل “الأخضر” يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية على “ملعب قصر الإمارات”.

رينارد يُدهش الجماهير !

وفي وقت سابق، أُصيبت فئات عريضة من جماهير الكرة السعودية بحالة من الدهشة، وذلك بعد قرار المدرب الفرنسي رينارد استدعاء اللاعب زكريا هوساوي لقائمة المنتخب السعودي.

منتخب السعودية - المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وكشف حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استدعاء رينارد للاعب هوساوي لاعب نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام حاليًا في الإمارات.

الجماهير انتقدت استدعاء هوساوي صاحب الـ22 عامًا، بسبب عدم مشاركته بانتظام مع نادي الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي، بجانب انتقادها لـ رينارد لاستبعاد لاعبين آخرين أكثر تأثيرًا مع أنديتهم في أول 8 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتعيش فئات عريضة من جماهير الأخضر حالة من القلق والترقب لما سيقدمه الأخضر في مونديال 2022، حيث إن المنتخب السعودي لم يفز إلا في مباراة واحدة فقط كانت أمام مقدونيا الشمالية من أصل 7 مباريات ودية.

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