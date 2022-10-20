قرار وولفرهامبتون يحسم مصير نونو سانتو

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اتخذ نادي وولفرهامبتون الإنجليزي قرارًا بالإبقاء على مدربه الحالي الإنجليزي ستيف دايفيز، وذلك كمدرب للفريق الكروي الأول بالنادي الإنجليزي.
وكان دايفيز صاحب الـ 57 عامًا تولى تدريب نادي وولفرهامبتون كمدرب مؤقت، بعد إقالة البرتغالي برونو لاج بسبب سوء النتائج.
وأكد وولفرهامبتون في بيان أصدره اليوم الخميس أن دايفيز سيظل مدربًا بالفريق الكروي الأول بالنادي حتى العام المقبل، مما يعني أن المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد خارج حسابات الفريق الإنجليزي بالفترة الحالية.
وكان اسم سانتو ارتبط بمغادرة نادي الاتحاد بالمجان، ولن يستفيد العميد من حصوله على قيمة الشرط الجزائي؛ لأنه لا توجد أي قيمة لأي شرط جزائي في تعاقده مع إدارة أنمار الحائلي.
وتحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن أن نادي وولفرهامبتون راغب وبقوة في التعاقد مع نونو سانتو بعد 3 أشهر تولى فيها مسؤولية تدريب نادي الاتحاد.
وأفاد موقع Talk Sport الإنجليزي أن خورخي مينديز وكيل أعمال سانتو جاء إلى السعودية لإيجاد صيغة ودية مع إدارة نادي الاتحاد لإنهاء عقد المدرب البرتغالي، كما ذكرت قناة 24 الرياضية أن سانتو سيغادر نادي الاتحاد بالمجان وبدون أي شروط؛ نظرًا لعدم وجود أي قيمة لأي شرط جزائي في عقده، ولن يحصل الاتحاد على 50 مليون ريال في حال رحل سانتو كما تردد.