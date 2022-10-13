Icon

مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon حقيقة فيديو متداول لتعرض طفل للعنف بالطائف Icon سريان اللائحة الجديدة الخاصة ببيع أسطوانات الغاز Icon السعودية والإمارات تقودان جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية Icon رفع صكوك التمويل العقاري لـ20 مليار ريال Icon انطلاق الاختبارات المعيارية لطلاب الابتدائية Icon نقش ثمودي جديد في العلا Icon الرافعات المهملة تهدد أرواح المواطنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
أدوات أخرى للإشراف بديلة للحظر

قريبًا.. إلغاء حظر حسابات تويتر

2022-10-13 الساعة 1:00
قريبًا.. إلغاء حظر حسابات تويتر
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أكد الخبير التقني سالم الحربي أنه سيتم قريبًا إلغاء حظر تويتر، وسيتم إعادة الحسابات التي تم حظرها أو إيقافها.

أدوات بديلة للحظر:

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في القريب العاجل ربما تكون هناك بشرى سارة لمن تم إيقاف حساباتهم في تويتر بشكل دائم أنه سوف يتم إعادة فتحها، وسوف يكون هناك أدوات أخرى للإشراف تحل محل الحظر الدائم”.

قريبًا تتضح الأمور:

وأضاف سالم الحربي: “حتى الآن، لا يوجد أي تفاصيل.. لكن في القريب العاجل سوف تتضح الأمور”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...
حساب المواطن

حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد...

حساب المواطن
الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها
صحة وطب‎

الفرق بين الزيوت الصحية والمهدرجة وخطرها

صحة وطب‎
الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي
السعودية اليوم

الزعاق: بقي 58 يومًا على الشتاء الفعلي

السعودية اليوم
ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة
العالم

ليز تراس تواجه نداءات بسحب الثقة

العالم
موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا
العالم

موجة جديدة من كورونا قد تضرب أوروبا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يقترب من العودة للمنتخب

الرياضة
نصائح لتخفيف آلام الركبة
صحة وطب‎

نصائح لتخفيف آلام الركبة

صحة وطب‎
طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...
الرياضة العالمية

طلب غريب من رئيس أتلتيكو مدريد لـ...

الرياضة العالمية

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه