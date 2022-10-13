قريبًا.. إلغاء حظر حسابات تويتر

أدوات بديلة للحظر:

قريبًا تتضح الأمور:

في القريب العاجل ربما تكون هناك بشرى سارة لمن تم ايقاف حساباتهم في #تويتر بشكل دايم انه سوف يتم اعادة فتحها وسوف يكون هناك ادوات اخرى للاشراف تحل محل الحظر الدايم. الى الان مافي اي تفاصيل لكن في القريب العاجل راح تتضح الامور. pic.twitter.com/Ck166w05My — سالم الحربي (@arnod) October 12, 2022

أكد الخبير التقني سالم الحربي أنه سيتم قريبًا إلغاء حظر تويتر، وسيتم إعادة الحسابات التي تم حظرها أو إيقافها.وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “في القريب العاجل ربما تكون هناك بشرى سارة لمن تم إيقاف حساباتهم في تويتر بشكل دائم أنه سوف يتم إعادة فتحها، وسوف يكون هناك أدوات أخرى للإشراف تحل محل الحظر الدائم”.وأضاف سالم الحربي: “حتى الآن، لا يوجد أي تفاصيل.. لكن في القريب العاجل سوف تتضح الأمور”.