قريبًا.. إلغاء حظر حسابات تويتر

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في القريب العاجل ربما تكون هناك بشرى سارة لمن تم ايقاف حساباتهم في #تويتر بشكل دايم انه سوف يتم اعادة فتحها وسوف يكون هناك ادوات اخرى للاشراف تحل محل الحظر الدايم. الى الان مافي اي تفاصيل لكن في القريب العاجل راح تتضح الامور. pic.twitter.com/Ck166w05My— سالم الحربي (@arnod) October 12, 2022