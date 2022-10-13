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بسبب أم العريس وأم العروس

قصة مثيرة لطلاق عروسين ليلة الزفاف

2022-10-13 الساعة 6:17
قصة مثيرة لطلاق عروسين ليلة الزفاف
المواطن

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سرد أبو فهد تفاصيل قصة مثيرة لطلاق رجل وامرأة في ليلة الزفاف أثناء تواجدهم على كوشة العرس.

قصة مثيرة

وأضاف أبو فهد في برنامج سهرة الرسالة الذي يذاع على فضائية الرسالة ورصده “المواطن”، وقع خصام بين أم العريس وأم العروس في ليلة الزفاف بسبب خلافات على أمور مادية. وأردف ضيف البرنامج قائلا: العريس أخذته العزة ووقف في صف أمه وقال لزوجته أمام الجميع أنتِ طالق.

كأن شيئاً لم يكن

ووفقا لما سرده أبو فهد فإن هذه القصة لم تتعد الثلاث سنوات مشيراً إلى أنه حضر العرس وعايش هذا الموقف بنفسه، مبيناً أن الزوج أخذ نفسه وركب سيارته وغادر المكان وكأن شيئاً لم يكن.
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