قصة معاقة لم تشاهد الشارع منذ 20 سنة

عرض برنامج يا هلا مقطع فيديو يظهر فيه صانع المحتوى أبو حش، أثناء زيارته لإحدى السيدات التي تعاني الإعاقة خلال زيارته عاصمة تنزانيا زنجبار.

"أبو حش" يروي قصته الإنسانية مع المعاقة الفقيرة التي لم تخرج من بيتها لمدة 20 سنة في "زنجبار" @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pDXmlJ0IJE — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 25, 2022

أبو حش

وقال أبو حش: إن السيدة الفقيرة لم تخرج من منزلها لمدة 20 سنة، مؤكدًا أنه بعد زياراته لفقراء “زنجبار” أحس براحة نفسية وأن “الدنيا ولا شيء”.

وخلال مقطع الفيديو، أهدى أبو حش السيدة كرسيًّا متحركًا، وساعدها في الخروج من منزلها لأول مرة منذ 20 سنة، فيما عبرت السيدة عن سعادتها وبهجتها.