Icon

محمد بن سلمان يرأس جلسة مجلس الوزراء Icon انتهاء تصميم الحي النموذجي الأول في العلا Icon وزير الطاقة: السعوديون لا يديرون ظهورهم لأحد Icon ريما بنت بندر: الخلاف مع أمريكا ليس سياسيًا Icon ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا Icon لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة Icon محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري Icon الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم Icon 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص Icon تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبو حش سرد واقعتها

قصة معاقة لم تشاهد الشارع منذ 20 سنة

2022-10-25 الساعة 10:28
قصة معاقة لم تشاهد الشارع منذ 20 سنة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

عرض برنامج يا هلا مقطع فيديو يظهر فيه صانع المحتوى أبو حش، أثناء زيارته لإحدى السيدات التي تعاني الإعاقة خلال زيارته عاصمة تنزانيا زنجبار.

أبو حش

وقال أبو حش: إن السيدة الفقيرة لم تخرج من منزلها لمدة 20 سنة، مؤكدًا أنه بعد زياراته لفقراء “زنجبار” أحس براحة نفسية وأن “الدنيا ولا شيء”.

وخلال مقطع الفيديو، أهدى أبو حش السيدة كرسيًّا متحركًا، وساعدها في الخروج من منزلها لأول مرة منذ 20 سنة، فيما عبرت السيدة عن سعادتها وبهجتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد
الرياضة

الشباب يستهدف معادلة رقم الهلال والاتحاد

الرياضة
أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...
تكنولوجيا

أبل تتراجع عن خطط زيادة إنتاج أيفون...

تكنولوجيا
تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور
السعودية اليوم

تعديلات على فترة الاختبارات في نظام نور

السعودية اليوم
وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة
العالم

وزيرة الداخلية البريطانية تستقيل بسبب رسالة

العالم
وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية
السعودية اليوم

وافي يشرف على 35 مشروعًا عقاريًا بالشرقية

السعودية اليوم
الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي
آخر الاخبار

الهلال يتوج بجائزة الجمهور المثالي

آخر الاخبار
جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون
العالم

جثث متكدسة بالسودان ومخاوف من الطاعون

العالم
برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم
السعودية اليوم

برنامج ريف يضيف اللوز البجلي للدعم

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه