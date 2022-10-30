قصة هروب ميار الببلاوي من المشاهد الجرئية برمضان

أثارت الفنانة المصرية ميار الببلاوي، جدلًا واسعًا بعد حديثها عن تصوير مشاهدها الجريئة في نهار رمضان.

نهار رمضان

واسترجعت ميار الببلاوي، خلال استضافتها ببرنامج “قعدة ستات” المذاع على “القاهرة اليوم”، عن مشاركتها في فيلم “ديسكو ديسكو” الذي كان يتم تصويره في شهر رمضان الكريم حينها.

وأوضحت ميار أن المخرجة إيناس الدغيدي أصرت على التصوير في هذا الوقت وعنفتها بسبب المايوه، لافتة “كان عندي عقدة من التصوير في رمضان، لكن مشهد المايوه مكنتش عايزاه خالص، وإيناس الدغيدي مسحت بيا الأرض لما لقيتني جيت بمايوه شورت وزعقتلي وقالتلي امشي البسي المايوه التاني”.

مشهد جريء

أما عن مشهدها الجريء مع الفنان عمرو عبدالجليل، أكدت أنها رفضت في البداية تصويره في نهار رمضان، حتى أنها هربت إلى الحمام لعدم تصويره.

وتابعت “فضلوا يخبطوا عليا، كنت مستنية بس المغرب يأذن كنت بقول حتى لو هعمل حاجة غلط ميكنش في الصيام أكون بس فطرت”.

ضغط نجلاء فتحي

وأشارت: “لما رفضت التصوير أول مرة كنت صغيرة وقتها حوالي 17 سنة، نجلاء فتحي قالتلي بصي يا حبيبتي رمضان ده معمول عشان الناس الفقراء، والناس الأغنياء بيعملوا نفسهم مبياكلوش عشان قدام الناس الفقراء يعني”.

ولفتت إلى أن نجلاء فتحي قالت لها ذلك حتى تقوم بتصويره، مشيرة لها “مشهد مش محتاج إنك تعطلينا، ومافيش حاجة اسمها رمضان”.

وقد عُرض فيلم “ديسكو ديسكو” عام 1994، وهو بطولة نجلاء فتحي وصلاح ذو الفقار ومحمود حميدة وشريف منير، ومن إخراج إيناس الدغيدي.