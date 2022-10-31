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أخطر سلاح في الترسانة الأمريكية

أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية

2022-10-31 الساعة 4:53
أمريكا تهدد روسيا بقنابل B61-12 التكتيكية
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال مسؤولون أمريكيون لحلفاء الناتو، خلال اجتماع مغلق في بروكسل، إن قواعد ATO في أوروبا من المقرر أن تستقبل قنابل من طراز B61-12 المطورة في ديسمبر.

ووفقًا لمجلة نيوزويك، فإن هذا الموعد المقرر يأتي قبل أشهر من الجدول الأصلي الذي كان سيشهد تسليم الأسلحة، حيث كان من الخطط إرسالها في الربيع المقبل.

روسيا غاضبة

وأثارت هذه التحركات غضب روسيا التي ردت بالقول إن موسكو ستأخذ هذه الخطوة في الاعتبار في تخطيطها العسكري، حيث أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، أن قرار تسريع نشر القنبلة المطورة يخفض الحد الأدنى للانتشار النووي.

قنابل B61-12 الأمريكية تثير غضب روسيا

وقال جروشكو لوكالة أنباء (ريا) الحكومية: لا يمكن لـ روسيا تجاهل خطط تحديث الأسلحة النووية ومنها تلك القنابل ذات السقوط الحر الموجودة في أوروبا.

وأضاف جروشكو أن الولايات المتحدة تقوم بتحديثها وزيادة دقتها وتقليل قوة الشحنة النووية، أي أنها تحول هذه الأسلحة إلى أسلحة ساحة المعركة.

ويُذكر أن روسيا لديها نحو ألفي سلاح نووي تكتيكي قيد التشغيل، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 200 فقط، تنشر نصفها في قواعد في إيطاليا وألمانيا وتركيا وبلجيكا وهولندا.

خطورة قنابل B61-12 

B61-12 هي نسخة حديثة من B61، وكلها تأتي من عائلة القنابل النووية الحرارية التي كانت جزءًا من المخزون العسكري الأمريكي منذ عام 1968، وكان تطوير القنبلة قيد العمل منذ سنوات عديدة حتى الآن.

أغلى قنبلة نووية

وبحسب وصف المجلة الأمريكية، فإنها وُصفت بأنها أغلى مشروع قنبلة نووية على الإطلاق.

وتحمل القنبلة B61-12 التي يبلغ طولها 12 قدمًا، رأسًا حربيًا يبلغ 50 كيلوطنًا، أي ما يعادل 50 ألف طن من مادة تي إن تي شديدة الانفجار، وهي دقيقة للغاية.

أخطر سلاح في الترسانة الأمريكية

ووصفت المجلة العسكرية The National Interest صواريخ B61-12 بأنها أخطر سلاح نووي في ترسانة أمريكا نظرًا لتعدد استخداماتها وليس بسبب مردودها النووي.

وقالت المجلة إن الدمج بين الدقة والعائد المنخفض لتأثيرها النووي هو ما يميز قنبلة B61-12 وهو أيضًا ما يجعلها القنبلة النووية الأكثر استخدامًا في ترسانة الولايات المتحدة، مضيفة أن الدقة هي العامل الأكثر أهمية في تحديد مدى فتك السلاح النووي.

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