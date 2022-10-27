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كأس السوبر الإسباني بالرياض يناير 2023

2022-10-27 الساعة 3:14
كأس السوبر الإسباني بالرياض يناير 2023
المواطن - مروة نبيل

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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل قليل، عن إقامة منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة الرياض، شهر يناير 2023.

كأس السوبر الإسباني

وأوضح اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الرياض ستستضيف كأس السوبر الإسباني خلال الفترة من 11 وحتى يناير المقبل، بمشاركة ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

وأشار اتحاد الكرة في بيان عبر موقع الرسمي، إلى أن إقامة بطولة كأس السوبر الإسباني تكرارًا للنسخة السابقة الناجحة التي أُقيمت في السعودية.

وذكر أن مباريات الدور نصف النهائي ستُقام يومي 11 و12 يناير، على أن تكون المواجهة النهائية يوم الأحد الموافق 15 من الشهر ذاته، وسيتم لعب جميع المباريات على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

برشلونة
لاعبو برشلونة – المصدر @FCBarcelona

مباريات البطولة

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بطل الدوري مع فالنسيا وصيف الكأس، فيما يواجه ريال بيتيس الفائز بلقب الكأس مع برشلونة وصيف الليغا.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني برصيد 13 لقبًا، يليه ريال مدريد صاحب الـ12 لقبًا، كما أنه حامل لقب النسخة الماضية على حساب أتلتيك بلباو.

السوبر الإسباني بالرياض
كأس السوبر – المصدر @gsaksa

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