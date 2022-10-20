كتم الأنفاس تحدٍ يقتل أطفالك بالبطيء

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تحدٍ مثير للرعب، عرف باسم تحدي كتم الأنفاس.

تداول مقطع فيديو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا لطالبات بمدرسة خاصة يمارسن تحديًا منتشرًا على أحد تطبيقات الفيديوهات الشهيرة.

وخلال التحدي يقوم الشخص بالتنفس بسرعة، ثم كتم نفسه والضغط على صدره، وتحديدا منطقة القلب، ما يسبب له إغماءة ويفقده الوعي لبضع ثوان.

فقدان الوعي

ويظهر في المقطع المنتشر فتاة استغرقت بضع ثوان كاتمة أنفاسها مع ضغط صديقتها على صدرها ما تسبب بفقدانها الوعي، ثم أفاقت بعد لحظات في حالة صدمة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، ودشنوا حملة بعنوان خليك واعي.. راقب ابنك واحترس من تحدي كتم الأنفاس.

استغاثة الأباء

كما تحرّك التعليم بعد انتشار التحدي، حيث علق شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، قائلا: تلقينا العديد من الشكاوى من أولياء الأمور تخص ممارسة بعض الطلاب تحدي كتم الأنفاس.

وأضاف شادي زلطة خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن ما يحدث تطور خطير.

تحرك رسمي

وقامت الوزارة بإصدار تعليمات مباشرة بمراقبة أنشطة الطلاب التي تتم ما بين الحصص التعليمية، للتأكد من عدم ممارسة مثل تلك التصرفات.

ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم وجه بنشر حملات التوعية داخل المدارس فيما يخص خطورة التحديات والتطبيقات التكنولوجية الخطيرة، متابعا:” الوزارة عانت كثيرا من مثل هذه التطبيقات والتحديات والألعاب الإلكترونية الخطرة.

يسبب الوفاة

وحذر أساتذة قلب وأوعية دموية من ممارسة هذا التحدي لما له من خطورة بالغة على سلامة من يتعرض له، لأنه قد يؤدي إلى الوفاة بسبب نقص وصول الأكسجين للدم والمخ، مع مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية وتلف المخ وحدوث تغير واضطراب في دقات القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية.